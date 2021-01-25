Патрульный корабль «Сергей Котов» спустят на воду 29 января в Крыму

Четвертый патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» будет спущен на воду 29 января на судостроительном заводе «Залив» в Крыму, сообщили в Минобороны.
«29 января — спуск на воду патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов». Данный корабль назван в честь выдающегося советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944) контр— адмирала Котова Сергея Николаевича», — передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Церемония пройдет в Керчи, где и находится завод «Залив». Перед спуском «Сергея Котова» на воду запланирован торжественный митинг и ритуал освящения корабля священником РПЦ.
Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 (головной корабль — «Василий Быков»), как и все корабли серии, спроектирован ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (город Санкт-Петербург) и предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций.
Напомним, 27 ноября новый патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ).