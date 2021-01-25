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Судостроительный завод в Крыму анонсировал спуск нового патрульного корабля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Патрульный корабль «Сергей Котов» спустят на воду 29 января в Крыму
Фото: РИА Новости
Четвертый патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» будет спущен на воду 29 января на судостроительном заводе «Залив» в Крыму, сообщили в Минобороны.

«29 января — спуск на воду патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов». Данный корабль назван в честь выдающегося советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944) контр— адмирала Котова Сергея Николаевича», — передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Церемония пройдет в Керчи, где и находится завод «Залив». Перед спуском «Сергея Котова» на воду запланирован торжественный митинг и ритуал освящения корабля священником РПЦ.
Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 (головной корабль — «Василий Быков»), как и все корабли серии, спроектирован ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (город Санкт-Петербург) и предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций.
Напомним, 27 ноября новый патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ).
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Комментарии
Армия , Василий Быков , Сергей Котов , Министерство обороны , Судостроительный завод "Залив" , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Керчь , Республика Крым
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