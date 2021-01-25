Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Япония может разместить морских пехотинцев на базе США на Окинаве 

ИА Regnum 1 час назад
Япония разместит морских пехотинцев на базе США на Окинаве
Фото: Reuters © Issei Kato
Япония может разместить военные амфибийные подразделения на базе морской пехоты США Кэмп-Шваб на острове Окинава в соответствии с секретной договорённостью Токио и Вашингтона от 2015 года. Об этом сообщает 25 января японское агентство Kyodo.
Штатские сотрудники японского министерства обороны, как отмечается в публикации, не знали о соглашении. Это противоречит принципам гражданского контроля, которые действуют в Японии. План по размещению амфибийных подразделений реализован не был, но в Силах самообороны Японии от него не отказались.
И США, и Япония полагают, что американская база на северо-востоке Окинавы — самое подходящее место для подразделения, подобного морской пехоте США. Военные обеих стран могли бы чаще тренироваться вместе, кроме того, подразделения на Окинаве выгодны Японии в контексте территориального спора с КНР вокруг островов в Восточно-Китайском море.
Напомним, весной 2018 года в Японии были созданы мобильные амфибийные силы, включающие в настоящее время почти 1,3 тыс. бойцов.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
ИА Regnum: последние новости
Столкновение между военными на границе Индии и Китая: более 20 раненых Столкновение между военными на границе Индии и Китая: более 20 раненых На Украине выдумывают ракету для удара по России На Украине выдумывают ракету для удара по России Глава Пентагона заявил о готовности защищать спорные острова Японии Глава Пентагона заявил о готовности защищать спорные острова Японии
Комментарии
Армия , Министерство обороны , Китай , Окинава , США , Токио , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
01:06
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
Армия
Видео рекордного количества спутников на орбите
00:33
Видео рекордного количества спутников на орбите
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение