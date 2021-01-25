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Британский военный две недели прятал любовницу в шкафу на авиабазе 

News.ru 27 минут назад
Британский военный две недели прятал любовницу в шкафу на авиабазе
Фото: sbap.be
Военнослужащий из Великобритании тайно провёз свою иностранную любовницу на авиабазу Королевского военно-морского флота в Йовилтоне, графство Сомерсет. Он две недели прятал женщину в шкафу в своей комнате.
Офицеры учуяли странный запах и решили вскрыть помещение. Там они нашли возлюбленную военного, которую в итоге вывели с территории базы, после чего она покинула территорию страны.
Как рассказал сам военнослужащий, с женщиной он знаком с 2019 года. Она родилась в Юго-Восточной Азии, однако жила в Европе и получила гражданство Нидерландов. В 2020 году любовники отметили Рождество, после чего женщина хотела вернуться домой, однако столкнулась с проблемами из-за пандемии коронавируса. Тогда мужчина решил приютить её на авиабазе.
В начале января он провёз любовницу на охраняемую территорию в багажнике автомобиля и спрятал в своей комнате. Также он повесил на дверь помещения табличку с надписью «Не входить, об уборке позаботимся сами».
Представитель ВМФ отверг предположения, что женщина могла быть связана с иностранными спецслужбами.

Мы расследуем этот инцидент. Найденное лицо имело европейское гражданство, оснований подозревать шпионаж нет, — цитирует военного The Sun.

Ранее NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге пьяный житель поджёг свой автомобиль. Машина находилась в общем пользовании с его любовницей.
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Армия , В мире
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