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Москва

Учение стратегических ракетчиков сняли на видео 

Вадим Дроздов 20 минут назад
В Иркутской области прошли учения стратегических ракетчиков армии России. Министерство обороны Российской Федерации выложило отчетный видеоролик с этих учений.
"Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» совершили марш и заняли полевые позиции.
Военнослужащие выполняют инженерное оборудование позиций, организацию маскировки и боевого охранения.
Стратегические ракетчики отражают нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника", — говорится в комментарии к видео.
PC-24 «Ярс» — это российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю. С. Соломонова.
Армия , Видео , Министерство обороны , РАН , Московский институт теплотехники
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