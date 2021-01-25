Учение стратегических ракетчиков сняли на видео 

В Иркутской области прошли учения стратегических ракетчиков армии России. Министерство обороны Российской Федерации выложило отчетный видеоролик с этих учений.
"Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» совершили марш и заняли полевые позиции.
Военнослужащие выполняют инженерное оборудование позиций, организацию маскировки и боевого охранения.
Стратегические ракетчики отражают нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника", — говорится в комментарии к видео.
PC-24 «Ярс» — это российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю. С. Соломонова.