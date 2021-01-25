Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке 

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Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео тренировки дежурных сил по Противовоздушной обороне на Камчатке.

"Перехват условного противника выполнили лётчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота в ходе тренировки дежурных сил по противовоздушной обороне на Камчатке.

Роль самолёта-нарушителя выполнял один из самолетов МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости и большой высоте имитировал проникновение в воздушное пространство страны на расстояние нанесения ракетного удара.

На перехват условного противника по тревоге был поднят экипаж всепогодного истребителя-перехватчика МиГ-31, который выполнил самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем провел по ней электронный пуск ракет класса воздух-воздух большой дальности.

По данным объективного контроля цель была уничтожена на заданном рубеже", — говорится в комментарии к видео.