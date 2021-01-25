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Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке 

Вадим Дроздов 29 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео тренировки дежурных сил по Противовоздушной обороне на Камчатке.
"Перехват условного противника выполнили лётчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота в ходе тренировки дежурных сил по противовоздушной обороне на Камчатке.
Роль самолёта-нарушителя выполнял один из самолетов МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости и большой высоте имитировал проникновение в воздушное пространство страны на расстояние нанесения ракетного удара.
На перехват условного противника по тревоге был поднят экипаж всепогодного истребителя-перехватчика МиГ-31, который выполнил самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем провел по ней электронный пуск ракет класса воздух-воздух большой дальности.
По данным объективного контроля цель была уничтожена на заданном рубеже", — говорится в комментарии к видео.
Армия , Видео , Министерство обороны
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