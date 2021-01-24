Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Разведчики ЮВО начали подготовку к АрМИ-2021 

RT на русском 57 минут назад
Разведчики ЮВО начали подготовку к АрМИ-2021
Фото: РИА Новости
Разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ — 2021.
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Тренировки проходят в горной и прибрежной частях Чёрного моря. Военнослужащие выполнили стрельбы из различных видов оружия, а также отработали вождение боевой машины пехоты, посадку и высадку из вертолёта, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение засады в сложных условиях.
Победившая команда примет участие в международных армейских соревнованиях, которые состоятся 22 — 28 августа.
В 2020 году сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие Западного военного округа отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения.
Видео дня. В США скончался тележурналист Ларри Кинг
RT на русском: последние новости
Черноморский флот следит за эсминцем США в Чёрном море Черноморский флот следит за эсминцем США в Чёрном море Глава Пентагона подтвердил Японии готовность оборонять спорные острова Глава Пентагона подтвердил Японии готовность оборонять спорные острова На что способен новый малый ракетный корабль «Грайворон» На что способен новый малый ракетный корабль «Грайворон»
Армия , Абхазия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
01:03
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
Происшествия
UFC показал видео поражения Макгрегора
00:27
UFC показал видео поражения Макгрегора
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
00:17
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
Пожары
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
00:19
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
Происшествия
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
01:43
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
00:39
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
Происшествия
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
00:54
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
Происшествия
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
00:25
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
США
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
00:30
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
Происшествия
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
01:52
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение