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В Китае признали российские подлодки «кошмаром» для НАТО 

Ura.Ru 33 минуты назад
В Китае признали российские подлодки «кошмаром» для НАТО
Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Российские атомные субмарины «Борей-А» представляют опасность для стран НАТО. Такое мнение высказали аналитики из Китая в статье издания Sohu.

«Субмарины с таким боевым арсеналом, несомненно, станут настоящим кошмаром для российских противников из Североатлантического альянса», — цитирует китайских специалистов «Федеральное агентство новостей».

По их словам, подлодка «Борей-А» под названием «Князь Владимир» была получена ВМФ России только этим летом. При этом модернизированный вариант субмарины имеет значительные преимущества. В первую очередь, это обширный арсенал вооружений. Китайские эксперты считают, что в настоящий момент подобные субмарины являются самыми передовыми ракетоносцами, вооруженными мощными баллистическими ракетами «Булава». Снаряды могут настичь цель на расстоянии 10 тысяч километров, точность их удара максимально велика, отмечают авторы статьи.
Как писало URA.RU, осенью десять российских подводных лодок, из которых восемь атомных, проводили масштабную операцию в северной части Атлантического океана. Целью была отработка прорыва обороны НАТО. Также атомные подлодки российского флота провели учения в конце декабря, напоминает RT. Издание The National Interest включило «Борей» в список смертоносных подводных лодок, которые способны стереть человечество с лица Земли.
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Армия , Оружие , НАТО , РИА ФАН , Китай
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