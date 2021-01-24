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Американский имитатор Су-57 разбился 

Российская Газета 26 минут назад
Американский имитатор Су-57 разбился
Фото: Twitter
США потеряли первый опытный экземпляр самолета-мишени пятого поколения 5GAT. Летательный аппарат разбился во время испытаний, пишет Jane's со ссылкой на доклад директора Пентагона по оперативным испытаниям и оценкам.
5GAT создается для участия в испытаниях боевых систем "воздух-воздух" и "земля-воздух", подготовки пилотов и наземных расчетов, а также разработки методов борьбы с малозаметными воздушными угрозами. По данным Министерства обороны США, за основу взяты характеристики самолетов пятого поколения Китая и России.
В США создали первый беспилотник-имитатор Су-57 
Планер 5GAT построен из композитных материалов, аппарат приводится в движение парой реактивных двигателей General Electric J85 со списанных учебно-тренировочных самолетов Т-38.
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Армия , Пентагон , Китай , США
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