Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Новый глава Пентагона начал кампанию по борьбе с изнасилованиями в армии 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Шеф Пентагона объявил о борьбе с изнасилованиями в армии
Фото: Reuters
Новый шеф Пентагона Ллойд Остин объявил в меморандуме военачальникам и руководству министерства обороны о начале кампании по борьбе с изнасилованиями в американских вооруженных силах.
В меморандуме Остин указал, что работа над этой проблемой ведется уже много лет, он сам «пытался решить ее, когда был командующим», передает РИА «Новости».

«Нам нужно признать тяжкую правду: нам нужно сделать больше», — подчеркнул он.

Глава Пентагона потребовал от подчиненных до 5 февраля представить список мер, которые приняты в последний год и зарекомендовали себя.
Напомним, в вооруженных силах США мужчины и женщины служат на равных, проблема сексуальных преступлений стоит остро уже несколько лет.
Так, например, офицер ВВС США Бетси Шоллер назвала сексуальные домогательства ценой приема в армию, комментируя известие о смерти 20-летней рядовой Ванессы Гиллен, которая заявляла о харассменте со стороны начальства.
До этого прокурор Джозеф Морс, занимавшийся делами о сексуальном насилии в армии Соединенных Штатов, был временно отстранен от исполнения обязанностей из-за обвинений в домогательствах.
Видео дня. Житель Тулы сдаёт себя в аренду за 689 рублей из-за скуки и спора
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинский писатель предложил Киеву «продемонстрировать Кремлю зубы» Украинский писатель предложил Киеву «продемонстрировать Кремлю зубы» В Японии назвали число подъемов истребителей по тревоге из-за самолетов России В Японии назвали число подъемов истребителей по тревоге из-за самолетов России В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35 В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35
Комментарии
Армия , Войска , Ллойд Остин , Министерство обороны , Пентагон , РИА Новости , Окинава , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
00:22
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение