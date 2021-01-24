Шеф Пентагона объявил о борьбе с изнасилованиями в армии

Все новости на карте

В меморандуме Остин указал, что работа над этой проблемой ведется уже много лет, он сам «пытался решить ее, когда был командующим», передает РИА «Новости»

«Нам нужно признать тяжкую правду: нам нужно сделать больше», — подчеркнул он.

Глава Пентагона потребовал от подчиненных до 5 февраля представить список мер, которые приняты в последний год и зарекомендовали себя.

Напомним, в вооруженных силах США мужчины и женщины служат на равных, проблема сексуальных преступлений стоит остро уже несколько лет.

Так, например, офицер ВВС США Бетси Шоллер назвала сексуальные домогательства ценой приема в армию, комментируя известие о смерти 20-летней рядовой Ванессы Гиллен, которая заявляла о харассменте со стороны начальства.