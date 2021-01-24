Черноморский флот установил слежение за эсминцем США

Силы Черноморского флота ведут слежение за американским эсминцем "Дональд Кук", зашедшим в субботу в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.

Эскадренный миноносец ВМС США "Дональд Кук" вооружен крылатыми ракетами "Томагавк", дальность полета которых составляет до 2,5 тыс. километров. Ракеты способны нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами. "Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота.