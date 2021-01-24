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Российские военные следят за зашедшим в Черное море эсминцем США 

РИА Новости Крым и ещё 14 40 минут назад
Черноморский флот установил слежение за эсминцем США
Фото: Газета.Ru
Силы Черноморского флота ведут слежение за американским эсминцем "Дональд Кук", зашедшим в субботу в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.

Эскадренный миноносец ВМС США "Дональд Кук" вооружен крылатыми ракетами "Томагавк", дальность полета которых составляет до 2,5 тыс. километров. Ракеты способны нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами. "Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота.
Ранее Украина и НАТО достигли договоренности об усилении присутствия военных сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса.
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Армия , Черное море , Дональд Кук , НАТО , США
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