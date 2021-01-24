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Москва

В России испытают новейший управляемый снаряд для гаубиц 

РИА Новости и ещё 2 22 минуты назад
В России планируется провести испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц, сообщается в материалах, размещенных на сайте госзакупок.
Как следует из документов, будут проведены предварительные испытания опытного образца 152-миллиметрового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95. Стрельбу планируется выполнить на полигоне в Нижегородской области из буксируемых гаубиц "Мста-Б" и Д-20, а также самоходных артустановок "Акация" и "Мста-С".
Как уточнил РИА Новости информированный источник, "новый снаряд получит несколько вариантов головок самонаведения, а также инерциальную и спутниковую навигационные системы".
Стрельбы расчетов гаубиц «Мста-С» попали на видео
Собеседник агентства добавил, что "в настоящее время ведутся работы по созданию целой линейки новых управляемых высокоточных снарядов повышенной дальности, в том числе для применения в составе комплекса "Коалиция-СВ".
Ранее в СМИ сообщалось о работах над снарядом "Краснополь-Д" с дальностью стрельбы до 43 километров.
В настоящее время в России применяется ряд танковых и гаубичных управляемых снарядов. В частности, в самоходных артиллерийских установках используется снаряд "Краснополь", способный поражать с высокой точностью цели на дальности до 25 километров. Этот боеприпас применялся в Сирии для уничтожения террористов.
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Комментарии 28
Армия , Видео , РИА Новости , Нижегородская Область , США
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