Корабль «Грайворон» пополнит ряды Черноморского флота

Малый ракетный корабль "Грайворон" войдет в состав Черноморского флота РФ . Он оборудован универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ , пишет RT . Отмечается, что это уже четвертый корабль проекта 21631 "Буян-М" в составе Черноморского флота.

"30 января в Севастополе пройдут торжественные мероприятия, посвященные приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Грайворон", в ходе которых состоится церемония поднятия Андреевского флага на корабле, торжественный митинг с участием представителей командования ЧФ, военнослужащих и ветеранов Черноморского флота", — рассказали в ведомстве.

"Грайворон" является девятым кораблем модернизированной серии "Буян-М", который построили специально для Черноморского флота. Эти суда имеют увеличенное водоизмещение для своего класса, а в качестве вооружения они оснащены высокоточными управляемыми ракетами большой дальности "Калибр-НК", предназначенными для поражения морских и береговых целей.