Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Малый ракетный корабль «Грайворон» пополнит ряды Черноморского флота 

РИА Новости Крым и ещё 1 1 час назад
Корабль «Грайворон» пополнит ряды Черноморского флота
Фото: РИА Новости Крым
Малый ракетный корабль "Грайворон" войдет в состав Черноморского флота РФ. Он оборудован универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, пишет RT. Отмечается, что это уже четвертый корабль проекта 21631 "Буян-М" в составе Черноморского флота.

"30 января в Севастополе пройдут торжественные мероприятия, посвященные приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Грайворон", в ходе которых состоится церемония поднятия Андреевского флага на корабле, торжественный митинг с участием представителей командования ЧФ, военнослужащих и ветеранов Черноморского флота", — рассказали в ведомстве.

"Грайворон" является девятым кораблем модернизированной серии "Буян-М", который построили специально для Черноморского флота. Эти суда имеют увеличенное водоизмещение для своего класса, а в качестве вооружения они оснащены высокоточными управляемыми ракетами большой дальности "Калибр-НК", предназначенными для поражения морских и береговых целей.
Видео дня. В США скончался тележурналист Ларри Кинг
РИА Новости Крым: последние новости
Танкисты и мотострелки ЧФ провели учебно-боевые стрельбы – видео Танкисты и мотострелки ЧФ провели учебно-боевые стрельбы – видео Американцы уже начали разочаровываться в Байдене – сенатор Американцы уже начали разочаровываться в Байдене – сенатор На пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек На пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек
Комментарии
Армия , Война в Сирии , Министерство обороны , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
01:52
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
Происшествия
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение