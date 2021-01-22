Российские саперы разминировали 600 гектаров территории в Карабахе 

Российские саперы продолжают вести разминирование территорий Нагорного Карабаха. Специалисты уже очистили 600 гектаров земли, нашли и вывезли на уничтожение более 23 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил на брифинге представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

«На сегодняшний день проверено 844 здания, около 217 километров дорог, очищено более 600 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 23 785 взрывоопасных предметов», — отметил он.

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха беженцев. На сегодняшний день на родину вернулись 50 521 человек.

«Обеспечено безопасное прохождение одной автомобильной колонны ВС Азербайджана через Лачинский коридор в район Минкенд и обратно. 19 января российские миротворцы оказали помощь колонне грузовых машин азербайджанской стороны, следовавших со стройматериалами из населенного пункта Красный базар в город Шуша и попавшей в ДТП вследствие оледенения дороги. Было эвакуировано шесть автомобилей, обеспечена доставка грузов к месту назначения», — сказал Перепелкин.