Израильские военные сбили беспилотник из Ливана

«Некоторое время назад военные Армии обороны Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство Израиля из Ливана. Армия обороны Израиля отслеживала беспилотник на протяжении всего инцидента», ­— передает ТАСС сообщение пресс-службы.