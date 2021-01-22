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Военные сбили беспилотник в воздушном пространстве Израиля 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Израильские военные сбили беспилотник из Ливана
Фото: Reuters
Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад военные Армии обороны Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство Израиля из Ливана. Армия обороны Израиля отслеживала беспилотник на протяжении всего инцидента», ­— передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также сообщается, что военные продолжат действовать, чтобы предотвратить любые попытки нарушить суверенитет Израиля. Ранее армия еврейского государства уже перехватывала в воздушном пространстве страны БПЛА, залетевший из Ливана.
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Армия , ЦАХАЛ , ИТАР-ТАСС , Израиль , Ливан
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