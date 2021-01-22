Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ростех представит модель истребителя Су-57Э на авиасалоне в Индии 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля.

«Планируется показать модель Су-57Э, натурный образец представлен не будет. Модель дает полное и наглядное представление об этой новейшей боевой машине», — передает ТАСС сообщение Ростеха.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Напомним, в августе 2019 года генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что посетители МАКС-2019 впервые увидят экспортные варианты новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Создатель «Булавы» и «Ярса» Соломонов ушел с поста гендиректора МИТ Создатель «Булавы» и «Ярса» Соломонов ушел с поста гендиректора МИТ В Китае восхитились способной «уничтожить США» российской ракетой В Китае восхитились способной «уничтожить США» российской ракетой В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35 В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35
Армия , Видео , Александр Михеев , Ростех , Рособоронэкспорт , Авиационно-космический салон МАКС , ИТАР-ТАСС , Бангалор , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
00:23
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
Происшествия
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение