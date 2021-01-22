В России допустили продление ДСНВ-3 протоколом

"И Россия, и США публично высказались за продление ДСНВ на полный срок, то есть на пять лет, без предварительных условий. Вероятно, с учетом личных контактов официальных лиц администрации Байдена с послом Анатолием Антоновым в Вашингтоне, также что-то передано и "на бумаге", — сказал эксперт.
"Возможно, нас ждет "протокол о продлении", подобный тому, что в конце прошлого года был подписан с КНР по поводу Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей — он прямо предусматривает временное применение до завершения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, то есть в случае России — полноценной процедуры ратификации с участием Федерального собрания", — добавил Стефанович.
"Ряд западных экспертов высказывают опасения, что в случае продления на пять лет, на те же самые пять лет весь процесс консультаций в области "стратдел" будет заморожен. Полагаю, это маловероятно, так как российская сторона сформулировала весьма конкретные предложения, как минимум, по общему направлению дальнейшей совместной работы, и подтвердила их актуальность; есть своя повестка и у новой американской администрации. В общем, думается, скучать не придется никому", — уверен эксперт.