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Москва

Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3 

РИА Новости 59 минут назад
В России допустили продление ДСНВ-3 протоколом
Фото: ТАСС
Россия и США могут продлить ДСНВ-3 протоколом, чтобы успеть до 5 февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.

"И Россия, и США публично высказались за продление ДСНВ на полный срок, то есть на пять лет, без предварительных условий. Вероятно, с учетом личных контактов официальных лиц администрации Байдена с послом Анатолием Антоновым в Вашингтоне, также что-то передано и "на бумаге", — сказал эксперт.

Теперь, отметил он, остается вопрос о формальной стороне.

"Возможно, нас ждет "протокол о продлении", подобный тому, что в конце прошлого года был подписан с КНР по поводу Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей — он прямо предусматривает временное применение до завершения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, то есть в случае России — полноценной процедуры ратификации с участием Федерального собрания", — добавил Стефанович.

По его словам, после продления договора одной из первоочередных задач должно стать создание условий для проведения полноценных инспекций, а также заседания двухсторонней консультационной комиссии, так как эти процессы оказались "на паузе" в связи с пандемией.
Также интерес представляет возможность совместного заявления двух стран о дальнейших шагах в области контроля над вооружениями, либо каких-то более-менее синхронизированных односторонних инициатив.

"Ряд западных экспертов высказывают опасения, что в случае продления на пять лет, на те же самые пять лет весь процесс консультаций в области "стратдел" будет заморожен. Полагаю, это маловероятно, так как российская сторона сформулировала весьма конкретные предложения, как минимум, по общему направлению дальнейшей совместной работы, и подтвердила их актуальность; есть своя повестка и у новой американской администрации. В общем, думается, скучать не придется никому", — уверен эксперт.

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Комментарии
Армия , Анатолий Антонов , ИМЭМО РАН , РИА Новости , США
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