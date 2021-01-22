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Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео занятий по кавалерийской подготовке с курсантами ДВОКУ. Они организованы в ходе факультативного курса.

"Занятия проводятся с будущими офицерами, обучающимися по специальностям применения горных подразделений.

Кроме верховой езды они изучают вопросы ухода за лошадьми, подготовки снаряжения и седлания лошадей.

Изучается использование животных для вьючно-транспортных целей", — говорится в комментарии к видео.

ДВОКУ — это Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского — учебное формирование Министерства обороны Российской Федерации ВС России.