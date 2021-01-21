В Дагестане прошли учения Каспийской флотилии

На полигоне Аданак в Дагестане прошли учения подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Каспийской флотилии.
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Специалисты РЭБ перехватили управление БПЛА условного противника, произвели посадку аппаратов на территории расположения своих сил для получения разведывательных данных.
Перехват выполнен с помощью новейших автоматизированных систем РЭБ.
К занятиям привлекли более 150 военнослужащих и около 20 единиц специальной и военной техники.