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В Дагестане прошли учения подразделений РЭБ и ПВО Каспийской флотилии 

RT на русском 1 час назад
В Дагестане прошли учения Каспийской флотилии
Фото: соцсети
На полигоне Аданак в Дагестане прошли учения подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Каспийской флотилии.
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Специалисты РЭБ перехватили управление БПЛА условного противника, произвели посадку аппаратов на территории расположения своих сил для получения разведывательных данных.
Перехват выполнен с помощью новейших автоматизированных систем РЭБ.
К занятиям привлекли более 150 военнослужащих и около 20 единиц специальной и военной техники.
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