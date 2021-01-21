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СМИ: Байден намерен продлить СНВ-3 на пять лет 

Прайм и ещё 1 30 минут назад
Байден намерен продлить СНВ-3 на пять лет
Фото: Reuters
Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия", — говорится в сообщении газеты.

Источник отмечает, что решение о продлении связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном — 5 февраля.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок.
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Армия , В мире , Джозеф Байден , МИД , Администрация США , Washington Post , США
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