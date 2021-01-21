Байден намерен продлить СНВ-3 на пять лет

Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия", — говорится в сообщении газеты.
Источник отмечает, что решение о продлении связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном — 5 февраля.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок.