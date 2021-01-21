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Москва

Азербайджан запросил правовую помощь от России по делу о сбитом Ми-24 

РИА Новости и ещё 1 31 минуту назад
Баку запросил правовую помощь по делу о сбитом Ми-24
Фото: РИА Новости
Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете Ми-24, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"На данный момент по указанному уголовному делу ведутся интенсивные следственно-оперативные мероприятия. После результатов ходатайства будет обеспечено принятие законного решения по указанному уголовному делу", — заявили в пресс-службе.

Девятого ноября Минобороны России сообщило, что ВС Азербайджана сбили Ми-24 в воздушном пространстве над Арменией, вне зоны боевых действий. В результате погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести. Баку признал, что сбил российский вертолет случайно, принес извинения и выразил готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Баку , Москва
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