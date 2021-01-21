23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер

Во время съемок видео о безопасной эксплуатации танков армии Великобритании 23-тонная боевая машина случайно раздавила автомобиль съемочной группы. Как сообщил владелец транспортного средства, из-за сильной пыли его пришлось переставить в другое место. После чего двигающийся назад из-за кустов бронетранспортер MCV-80 Warrior совершил наезд на автомобиль.

Как рассказал журналист, ему долго пришлось объяснять страховщикам причину произошедшего с его авто. Они при этом еле сдерживались, чтобы не засмеяться.