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Видео: 23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер 

Российская Газета 59 минут назад
Известно, что бронетанковая техника представляет определенную опасность даже в мирное время. Не зря на военных полигонах, где маневрируют танки, БМП и другие боевые машины, устанавливают предупредительные указатели, призывающие соблюдать повышенное внимание.
Видимо, об этом забыли участники съемочной группы, присутствовавшие на учениях британской армии. Они наблюдали за тем, как тяжелый Challenger 2 в сопровождении MCV-80 Warrior атакуют условного противника.
Автор видео уточнил, что на полигоне снимали видео о безопасной эксплуатации танков. Первый дубль оказался неудачным, так как съемкам помешало поднятое танком облако пыли. После этого съемочная группа переместилась на другое место, туда же отогнали и машину.
В какой-то момент скрывавшаяся за кустарником БМП, грозно лязгая гусеницами и рыча двигателем, начала двигаться назад на большой скорости и наехала на принадлежащий одному из журналистов автомобиль Suzuki Vitara.
Столкновение с 23-тонной боевой машиной пехоты имело для кроссовера фатальные последствия — передняя часть оказалось полностью смята. После таких серьезных повреждений авто вряд ли подлежало восстановлению.
Инцидент произвел на военных столь сильное впечатления, что они даже прекратили вести учебные боевые действия.
Пострадавший позже вспоминал, что страховщики едва сдержали смех, когда он позвонил им и сообщил подробности произошедшего.
Проблема обзора при движении вперед кормой в настоящее время во многих армиях решается установкой телевизионных камер. Такое оборудование имеется не только на перспективных танках Т-14 платформы "Армата", но и на Т-72Б3М, Т-90М и экспортных Т-72Б1МС "Белый орел".
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Армия , Видео
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