В Китае восхитились российской ракетой, способной «уничтожить США» 

Пользователь китайского портала Sina восхитился межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" , которая, по его мнению, является самым ценным оружием России.

Автор статьи отмечает, что "Сармат" весит около ста тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее десяти тысяч километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами.

По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым "заставляя США прикусить язык".

"Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет", — говорится в публикации.

Пользователь заметил, что у "Сармата" есть две версии: одна предназначена для США, а другая — для Европы . Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением.

"Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать", — заключил автор.

РС-28 "Сармат" — передовая российская система с межконтинентальной баллистической ракетой на тяжелом жидком топливе. Общий вес ракеты — около 200 тонн. Максимальная дальность полета — 18 тысяч километров.