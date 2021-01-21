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Москва

Авиация Балтфлота провела воздушные «бои» над Балтийским морем 

ТК «Звезда» и ещё 1 54 минуты назад
Авиация Балтфлота провела учения
Фото: Министерство обороны России
Пилоты истребительной эскадрильи из состава морской авиации Балтийского флота отработали тактику ведения воздушного боя с авиацией условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.
Самолеты Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух, после чего их летчики и экипажи выполнили целый комплекс элементов боевой подготовки. Его основу составляла отработка аспектов техники пилотирования с наступательными и оборонительными маневрами — в разное время суток и на разных высотах.
Истребители поочередно искали и «уничтожали» самолеты условного противника. При этом маршруты проводивших учения истребителей были заранее согласованы с управлением воздушным движением. Полеты над нейтральной акваторией Балтийского моря осуществлялись в полном соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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