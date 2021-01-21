Первый истребитель Су-57 поступил в авиаполк ЮВО 

«Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод вооруженным силам России в этом году. Первый самолет, собранный на предприятии, уже поступил в один из авиаполков Южного военного округа», — передает ТАСС сообщение правительства.