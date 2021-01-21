Видео планового полета Ту-160 над океаном 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео планового полета ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Продолжительность полета составила более 14 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", — говорится в комментарии к опубликованному ролику.

Ту-160 — это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах.