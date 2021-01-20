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Reuters: ОАЭ подписали с США соглашение о поставках 50 истребителей F-35 

ТАСС 44 минуты назад
ОАЭ подписали с США соглашение о поставках F-35
Фото: Reuters
Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение с США о закупке 50 истребителей F-35, а также до 18 ударных беспилотников. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник.
США и ОАЭ работали над сделкой еще до вступления Джозефа Байдена в должность президента Соединенных Штатов в среду. Один из источников агентства сообщил, что соглашение было подписано за час до того, как Байден был приведен к присяге. Государственный департамент США и посольство ОАЭ в Вашингтоне еще не ответили на запросы агентства о комментариях.
Госдепартамент США в ноябре уведомил Конгресс о намерении дать официальное разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд
F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Однако в прошлом году Вашингтон принял решение исключить Анкару из числа участников программы в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Самолеты F-35 закупают также Израиль и Япония.
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Комментарии
Армия , Джозеф Байден , Госдеп США , Reuters , США
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