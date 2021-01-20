Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

РФ выступила за продление договора по СНВ на пять лет 

ТК «Звезда» 35 минут назад
РФ выступила за продление договора по СНВ на пять лет
Фото: defence.gov
Россия считает, что продление договора по СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок является целесообразным. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечено, что Россия надеется на более конструктивный диалог по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», — сообщается на сайте МИД.

В заключении отмечается, что Россия готова «со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов».
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
ТК «Звезда»: последние новости
В России сократят срок строительства атомных подлодок В России сократят срок строительства атомных подлодок Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе Два Ту-160 выполнили плановый полет над северными нейтральными водами Два Ту-160 выполнили плановый полет над северными нейтральными водами
Армия , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение