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Назван вероятный победитель в бою между Су-57 и F-35 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Эксперт назвал вероятного победителя в бою между Су-57 и F-35
Фото: ТАСС
Летчик-испытатель Магомед Толбоев проанализировал возможное противостояние российского боевого самолета Су-57 с американским — F-35, сообщает ТАСС. Эксперт отметил, что отечественный истребитель имеет важное преимущество.
Речь идет о маневренности российского самолета пятого поколения. Су-57, по его словам, — «великолепный истребитель», который в случае столкновения с F-35 «один на один» уничтожит соперника.

«Су-57 его запросто убьет», — подчеркнул летчик.

При этом он заявил, что американский самолет обладает электронной мощью, которая однако может нивелироваться в любой момент: например, из-за вспышек на солнце. Толбоев отметил, что в современных реалиях успех в воздушных боях обеспечивают не только летчики. По его словам, сегодня победа в сражении зависит от комплексного подхода к решению тактических задач.

«Все зависит от того, кто тебя обеспечивает», — пояснил эксперт.

В октябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», российский истребитель Су-57 продемонстрировал превосходство над американским F-35. Министерство обороны тогда поздравило летчиков-испытателей, работников и ветеранов Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова (ГЛИЦ) со 100-летием предприятия и распространило видеозапись, на которой запечатлены летчики за работой на земле и в воздухе. В какой-то момент в кадре появляется Су-57, летящий на большой высоте без половины фонаря кабины.
По словам экспертов, на это не способен ни один боевой самолет в мире. Аналитики также подчеркнули, что Су-57 таким образом обставил самолеты Военно-воздушных сил США — показал, что может оставаться в воздухе даже в случае получения критических повреждений. В то же время с F-35 уже неоднократно происходили различные инциденты в результате разгерметизации кабины, в том числе такие, что приводили к крушению истребителей.
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Комментарии
Армия , Оружие , Магомед Толбоев , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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