Военные инженеры провели учения в Сибири

Военные инженеры сорвали наступление условного противника в Сибири. В преддверии своего профессионального праздника — 320-летия инженерных войск — подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа не сбавляют темп боевой подготовки.

На полигоне в Кемеровской области пришлось применить все свои обширные знания, тренировка включала в себя десятки элементов — искали и уничтожали взрывные устройства, сносили пылающие заграждения, которые оставил противник.

Также военнослужащие приготовили для «врага» минное поле — полосу длиной более тысячи метров с искусно замаскированными минами и препятствиями. С опасной, ювелирной работой по созданию и укладке взрывных устройств бойцы справились на отлично.