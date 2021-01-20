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Военные инженеры сорвали наступление «противника» в Сибири 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Военные инженеры провели учения в Сибири
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военные инженеры сорвали наступление условного противника в Сибири. В преддверии своего профессионального праздника — 320-летия инженерных войск — подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа не сбавляют темп боевой подготовки.
На полигоне в Кемеровской области пришлось применить все свои обширные знания, тренировка включала в себя десятки элементов — искали и уничтожали взрывные устройства, сносили пылающие заграждения, которые оставил противник.
Также военнослужащие приготовили для «врага» минное поле — полосу длиной более тысячи метров с искусно замаскированными минами и препятствиями. С опасной, ювелирной работой по созданию и укладке взрывных устройств бойцы справились на отлично.
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Армия , Кемеровская Область
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