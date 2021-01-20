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Москва

Названы самые перспективные военные самолёты России 

Ferra.ru и ещё 2 1 час назад
Толбоев назвал МиГ-31Б самым перспективным самолетом
Фото: Ferra.ru
Информационное агентство ТАСС поговорило с заслуженным лётчиком-испытателем РФ Магомедом Толбоевым. Он назвал самые перспективные военные самолёты России.
Толбоев считает самыми перспективными военными самолётами страны и даже всего мира МиГ-31Б с системой дозаправки в воздухе и МиГ-31БМ. Лётчик-испытатель заявил, что эти самолёты обеспечивают защиту рубежей России. По его словам, четыре летательных аппарата на расстоянии в 200 километров между собой «могут обеспечить закрытие северных полярных широт на 800 километров». Лётчик-испытатель отметил, что ничего подобного у других стран нет.
Также Толбоев похвалил истребитель пятого поколения Су-57. Как мы уже писали, лётчик-испытатель заявил, что этот самолёт победит в гипотетической воздушной дуэли американский аналог F-35.
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Армия , ИТАР-ТАСС
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