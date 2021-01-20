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Москва

Видео несения службы миротворцами в Карабахе 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
19 января Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео несения службы миротворцами РФ в Нагорном Карабахе.
"Посты оборудованы фортификационными сооружениями, предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.
Российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Ежедневно с личным составом наблюдательных постов проводятся занятия по действиям в случае нарушения режима прекращения огня, а также возможного нападения на наблюдательный пост, которые отрабатываются до автоматизма", — уточняется в комментарии к видео.
Армия , Видео , Министерство обороны
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