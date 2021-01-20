Видео несения службы миротворцами в Карабахе 

"Посты оборудованы фортификационными сооружениями, предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Ежедневно с личным составом наблюдательных постов проводятся занятия по действиям в случае нарушения режима прекращения огня, а также возможного нападения на наблюдательный пост, которые отрабатываются до автоматизма", — уточняется в комментарии к видео.