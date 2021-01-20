Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь» 

ДТ-30 «Витязь» — двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, предназначенный для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность) при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С.

Грузоподъемность вездехода составляет 30 тонн. Максимальная длина перевозимого груза — 13 м.