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Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь» 

Вадим Дроздов 28 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь» мотострелкового соединения Северного флота. Учения проходят на полигоне в Мурманской области.
ДТ-30 «Витязь» — двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, предназначенный для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность) при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С.
Грузоподъемность вездехода составляет 30 тонн. Максимальная длина перевозимого груза — 13 м.
Армия , Видео , Министерство обороны
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