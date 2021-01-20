Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь» мотострелкового соединения Северного флота. Учения проходят на полигоне в Мурманской области.
ДТ-30 «Витязь» — двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, предназначенный для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность) при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С.
Грузоподъемность вездехода составляет 30 тонн. Максимальная длина перевозимого груза — 13 м.