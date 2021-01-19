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Москва

Сайт Avia.pro: Россия может запустить «Цирконы» у берегов США, если американцы испытают ракету LRASM над Черным морем 

Аргументы Недели 16 минут назад
Спрогнозирована вероятная реакция Российской Федерации на предполагаемые испытания Соединенными Штатами своей ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) над Черным морем. Соответствующий материал появился на страницах сетевых СМИ.
Некоторое время назад стало известно, что в Пентагоне рекомендовали протестировать ракету LRASM, применение которой отрабатывалось на учениях в прошлом году для «уничтожения» Черноморского флота РФ, в боевых условиях. Если Вашингтон проведет испытания над Черным морем, то Россия может в ответ запустить гиперзвуковые ракеты «Циркон» у берегов США, полагают авторы сайта Avia.pro.
Испытания ракеты «Циркон» попали на видео
Ранее сегодня сообщалось, что сербское издание «Политика» объяснило, почему маловероятно вторжение американцев и их союзников по НАТО на территорию Крымского полуострова.
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Армия , Видео , Пентагон , НАТО , США
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