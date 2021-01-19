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Сторожевик Балтфлота выполнил зенитно-ракетные стрельбы в море 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Сторожевик Балтфлота выполнил зенитно-ракетные стрельбы
Фото: Минобороны России
В морских полигонах Балтфлота экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» провел тренировки, в рамках которых отразил воздушную атаку «врага». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.
Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы воздушных целей. В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели. Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям.
На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе на рубеж ведения огня экипажем СКР были выполнены практические ракетные стрельбы из корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Кортик», в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.
«Ярослав Мудрый» — сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России. Второй из построенных кораблей проекта 11540 «Ястреб».
Предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и на базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач. С 19 июня 2009 года входит в состав Балтийского флота.
Водоизмещение: стандартное — 3590 тонн, полное — 4350 тонн; скорость хода: 30 узлов (55,6 км/ч) — полная, 18 узлов (33,3 км/ч) — экономическая; дальность плавания: 3500 миль (5632,7 километров); автономность плавания: 30 суток; экипаж: 214 человек, в том числе 27 офицеров.
На вооружении корабля имеются современные образцы оружия, в том числе противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На палубе базируется вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.
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Комментарии
Армия , Ярослав Мудрый , СКР
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