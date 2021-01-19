Сторожевик Балтфлота выполнил зенитно-ракетные стрельбы

В морских полигонах Балтфлота экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» провел тренировки, в рамках которых отразил воздушную атаку «врага». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы воздушных целей. В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели. Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям.

На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе на рубеж ведения огня экипажем СКР были выполнены практические ракетные стрельбы из корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Кортик», в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

Ярослав Мудрый » — сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России. Второй из построенных кораблей проекта 11540 «Ястреб».

Предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и на базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач. С 19 июня 2009 года входит в состав Балтийского флота.

Водоизмещение: стандартное — 3590 тонн, полное — 4350 тонн; скорость хода: 30 узлов (55,6 км/ч) — полная, 18 узлов (33,3 км/ч) — экономическая; дальность плавания: 3500 миль (5632,7 километров); автономность плавания: 30 суток; экипаж: 214 человек, в том числе 27 офицеров.

На вооружении корабля имеются современные образцы оружия, в том числе противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На палубе базируется вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.