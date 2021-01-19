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Северный флот провел занятия по вождению в тяжелых условиях в Мурманской области 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Северный флот провел занятия по вождению в тяжелых условиях
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня на полигоне мотострелковой бригады Северного флота бойцы приступили к занятиям по вождению техники (как автомобильной, так и гусеничной) в сложных метеоусловиях Арктики.
В занятиях использовались автомобили «КамАЗ-4310» и «Урал», а также двухзвенные вездеходы ДТ-30 «Витязь» и ТТМ-4902ПС-10. Дополнительная сложность заключалась в необходимости преодолевать препятствия на пересеченной местности.
Возможности этой техники, доработанной специально для Арктики, позволили успешно преодолеть все преграды, несмотря на сильный снегопад и условия низких температур.
Занятия вроде этого призваны развивать у водителей внимание и концентрацию. В их ходе вырабатываются нужные умения эксплуатации техники в суровых арктических условиях. В результате военнослужащие учатся успешно действовать, несмотря на полярную ночь, глубокий снег, сильный холод и пронизывающий ветер.
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Армия , Мурманская Область
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