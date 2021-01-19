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Москва

Опубликовано видео тренировки российских миротворцев в Карабахе 

Lenta.ru 1 час назад
Опубликовано видео тренировки миротворцев в Карабахе
Фото: кадр
Российские миротворцы провели тренировку внезапного нападения на свои укрепленные пункты в Нагорном Карабахе. Видеозапись с места учений опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».
На представленных кадрах видно, как по команде «к бою» военные занимают свои позиции для обороны на одном из объектов в районе Мартакерта. Он оснащен бронированными ячейками для ведения огня, окопами, колючей проволокой, укрепленными пунктами наблюдения и бронетехникой.
По информации Минобороны, миротворцы проводят такие занятия ежедневно, отрабатывая свои действия до автоматизма. Мониторинг за соблюдением режима прекращения огня в регионе ведется круглосуточно.
Российские военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия в регионе на протяжении как минимум пяти лет.
9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с базы российских миротворцев в окрестностях Степанакерта, где проживают около 250 человек. Всего к настоящему времени на территории Нагорного Карабаха возвели три жилых блочно-модульных городка: в Степанакерте, Гетаване и Каракенде.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , ИА Sputnik
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