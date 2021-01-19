«Севмаш» сократит срок строительства атомных подлодок 

"Внедряемый на "Севмаше" блочно-модульный метод позволит сократить стапельный период строительства АПЛ на 18 месяцев. Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности", — проинформировали в пресс-службе.