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Москва

Боевой модуль «Охотник» для бронеавтомобилей «Тайфун» получил новый пулемет 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
«Тайфуны» оснастят новым пулемётом
Фото: Википедия
НПО "Электромашина" (входит в состав "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех") успешно завершило испытания дистанционно управляемого боевого модуля "Охотник" для бронеавтомобилей "Тайфун-К" с новым вариантом исполнения пулемета 6П49. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.
"Новый пулемет, созданный ОАО "Завод имени Дегтярева" (ЗиД, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), позволяет значительно улучшить характеристики боевого модуля, повышая конкурентоспособность нашего изделия и ставя его в один ряд с мировыми лидерами. Усовершенствование модуля было проведено предприятием в инициативном порядке", — процитировали в пресс-службе слова заместителя главного конструктора по системам управления НПО "Электромашина" Сергея Абрамова.
По его словам, предприятие — изготовитель пулемета в ноябре 2020 года получило литеру О1 (начало серийного производства) на свою разработку. "В ближайшее время партию боевых модулей "Охотник" для автомобилей "Тайфун-К" мы уже поставим с новым пулеметом. В данной комплектации модуль будет поставляться также для ВМФ и другой специальной техники", — добавил он.
Как сообщили в "Уралвагонзаводе", недавно модуль "Охотник" прошел полигонные испытания в Нижнем Тагиле. "При применении нового пулемета ожидалось повышение кучности и точности стрельбы, что подтвердилось при стрельбе по мишеням во время испытаний. Эффективность поражения "Охотником" целей выросла на 20-30%", — отметили в концерне.
"Электромашина" также разработала модификацию модуля "Охотник" для оснащения военно-морской техники. В данной конфигурации устройство носит обозначение "Нарвал", отметили в УВЗ.

"Охотник"

"Охотник" ("Нарвал") является одним из наиболее современных дистанционно управляемых боевых модулей российской разработки. Основное его вооружение стабилизировано в двух плоскостях, что дает возможность поражать цели в движении на расстоянии более одной тысячи метров. В состав его датчиков входит ТВ-камера с дальностью распознавания цели до 5 тыс. м, тепловизионный прибор с дальностью распознавания цели до 2,5 тыс. м и лазерный дальномер.
Впервые "Охотник" был представлен на форуме "Армия-2018", после чего он получил развитие в нескольких модификациях для разных видов боевых машин. Версия боевого модуля на автомобиле "Тайфун-К" производства АО "Ремдизель" впервые демонстрировалась на военном параде в Москве в 2020 году.
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Комментарии 1
Армия , Сергей Абрамов , Уралвагонзавод , ЗиД , Ростех , Электромашина , Нижний Тагил , Свердловская Область
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