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Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Миротворцы помогли 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
Фото: РИА Новости
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 50 тысяч беженцев, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 175 беженцев.

"Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 тысяч два беженца", — говорится в сообщении.

Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 27 наблюдательных постах.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Армия , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Ереван , Степанакерт
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