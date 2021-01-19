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Москва

Новые возможности инженерных войск сняли на видео 

Вадим Дроздов 26 минут назад
21 января 2021 года празднуют 320-й день рождения инженерные войска Российской Федерации. В учебном центре для военных инженеров показали новые достижения и возможности этого вида войск. Среди них робот-сапер "Кобра-1600" и водолазный миноискатель "МИФ-3".
Робототехнический комплекс «Кобра-1600», предназначенный для дистанционного обезвреживания взрывных устройств, впервые поступил по гособоронзаказу в инженерную бригаду Центрального военного округа в 2018 году. «Кобра-1600» применяется для проведения визуальной разведки, поиска и первичного диагностирования подозрительных предметов с помощью телекамер, и специального навесного оборудования. Управление робототехническим комплексом осуществляется как по кабелю, так и по радиоканалу, в зависимости от имеющейся обстановки.
Армия , Видео
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