Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео 

18 января в Челябинской области прошли полеты истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа в рамках отборочного этапа конкурса «Авиадартс-2021». Экипажи выполнили сложные элементы пилотажа для атаки малых целей с пикирования, преодоления системы противовоздушной обороны условного противника. На завершающем этапе будут выполнены пуски ракет, бомбометание и стрельба из пушек по наземным целям на полигоне в Курганской области.

Су-34 — это советский и российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы.