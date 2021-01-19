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Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео 

Вадим Дроздов 54 минуты назад
18 января в Челябинской области прошли полеты истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа в рамках отборочного этапа конкурса «Авиадартс-2021». Экипажи выполнили сложные элементы пилотажа для атаки малых целей с пикирования, преодоления системы противовоздушной обороны условного противника. На завершающем этапе будут выполнены пуски ракет, бомбометание и стрельба из пушек по наземным целям на полигоне в Курганской области.
Су-34 — это советский и российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы.
Армия , Видео
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