Украина обвинила Россию в нарушении Договора по открытому небу

Украина обвинила Россию в нарушении условий Договора по открытому небу. Заявление опубликовали на официальном сайте МИД Украины.

«Россия грубо нарушала ДОН в течение 2009 — 2020 годов, в частности, путем сокращения зоны его применения за оккупацию частей территорий Украины и Грузии», — говорится в сообщении МИД Украины.

Также в ведомстве подчеркнули, что соседка РФ неоднократно призывала Россию прекратить нарушение ДОН, а также восстановить зоны его применения, не нарушая суверенных границ Украины.

В министерстве отметили, что выход России из ДОН доказывает политический курс Москвы, который направлен на уничтожение основ европейской безопасности. Также, по мнению МИД Украины, такое действие разрушает принципы международного права.