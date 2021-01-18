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Москва

Украина обвинила Россию в грубом нарушении условий ДОН 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Украина обвинила Россию в нарушении Договора по открытому небу
Фото: РИА Новости
Украина обвинила Россию в нарушении условий Договора по открытому небу. Заявление опубликовали на официальном сайте МИД Украины.

«Россия грубо нарушала ДОН в течение 2009 — 2020 годов, в частности, путем сокращения зоны его применения за оккупацию частей территорий Украины и Грузии», — говорится в сообщении МИД Украины.

Также в ведомстве подчеркнули, что соседка РФ неоднократно призывала Россию прекратить нарушение ДОН, а также восстановить зоны его применения, не нарушая суверенных границ Украины.
Россия выходит из Договора по открытому небу
В министерстве отметили, что выход России из ДОН доказывает политический курс Москвы, который направлен на уничтожение основ европейской безопасности. Также, по мнению МИД Украины, такое действие разрушает принципы международного права.
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Армия , Грузия , Дон , Италия , Москва
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