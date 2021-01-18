Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вернут в строй

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который с 1999 года находится на модернизации, в 2021 году подготовят к испытаниям. В своё время российские военные рассматривали возможность списания и утилизации корабля, но теперь его хотят вернуть в строй.

Сейчас на крейсере «Адмирал Нахимов» (проект 1144М) ведётся затяжка кабеля. После этого запланирована подача штатного электропитания, а также швартовные испытания у причала.

«Далее крейсер ждут ходовые испытания непосредственно в море. В них будут задействованы военный экипаж и сдаточные команды предприятия. Сейчас специалисты проходят обучение и аттестацию», — сообщили в пресс-службе судостроительного комплекса «Севмаш».

Когда обновление и передача крейсера ВМФ России завершится, «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным кораблем отечественного флота. Среди основных изменений в ходе модернизации станет заметное усиление ударной мощи корабля — он, в частности, будет нести 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс», отмечает ТАСС. При этом в будущем судно получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» построили в 1986 году и передали флоту в 1988-м. В 1999 году его отправили на ремонт и модернизацию. Военные некоторое время даже рассматривали возможность списания и утилизации корабля, пишет «N+1». В результате работы по модернизации фактически начались только в 2013 году.