Самолеты «Открытого неба» модернизируют для новых задач

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"В случае такого интереса со стороны заказчика мы готовы провести соответствующую модернизацию бортового комплекса авиационного наблюдения с учетом новых требований", — сказал Верба.

Он добавил, что срок выполнения работ будет зависеть от задач, которые должны будут решать модернизированные Ту-214ОН.

Как сообщили ранее РИА Новости военно-дипломатические источники, самолеты Ту-214ОН после окончательного выхода России из ДОН планируется использовать, в том числе, как разведчики, что потребует их дооснащения спецоборудованием.

Также самолеты могут использоваться, отмечали собеседники, для контроля защищенности военных объектов РФ, объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

МИД РФ 15 января объявил о запуске процедур по выходу России из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.

Договор по Открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действует с 2002 года. Ранее в договоре участвовали 34 государства. В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из договора. В ночь на 22 ноября прошлого года Штаты завершили процедуру выхода из ДОН.