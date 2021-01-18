В Баку назвали число погибших в Карабахе военных

"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2855 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 18 января, а также 50 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.