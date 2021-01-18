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В Баку назвали число военных, погибших в ходе эскалации в Карабахе 

РИА Новости 48 минут назад
В Баку назвали число погибших в Карабахе военных
Фото: РИА Новости
Минобороны Азербайджана заявило, что в ходе эскалации в Карабахе погибли 2855 азербайджанских военных, 50 числятся пропавшими без вести.

"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2855 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 18 января, а также 50 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

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Армия , Министерство обороны
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