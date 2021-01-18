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Москва

В ВМС США намерены взять Мировой океан под глобальный контроль 

Газета.Ru 24 минуты назад
В ВМС США заявили о намерениии захватить господство в Мировом океане
Фото: Reuters
Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей представил «Навигационный план» на ближайшее десятилетие. Об этом сообщает РИА «Новости».
В документе говорится, что главной задачей является установление главенства американского флота в Мировом океане, поскольку США должны быть готовы к серьезному противостоянию на море.
В области глобального контроля, согласно плану, необходимо обеспечить спокойную и благополучную жизнь американских граждан в стране.
Гилдей также назвал Россию и КНР «нарушителями спокойствия» США и отметил, что страны якобы ограничивают международные ресурсы.
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Адмирал заключил, что Вашингтону необходимо развивать искусственный интеллект, ввести в строй больше атомных подлодок и сильных надводных кораблей, а также разместить энергетическое вооружение.
Кроме того, личный состав ВМС США ждет обучение, которое позволит повысить эффективность их службы.
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Армия , Оружие
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