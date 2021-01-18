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Военные учения в Эстонии оказались на грани срыва из-за шапок 

Российская Газета 49 минут назад
Военные учения в Эстонии оказались на грани срыва из-за шапок
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Состоявшиеся в нынешний мороз в Эстонии военные учения резервистов показали неготовность эстонской армии действовать в условиях такого холода. Командование было завалено жалобами военных на шапки, которые, как оказалось, совсем не греют. Об этом сообщается на странице Sõdurileht ("Солдатская газета") в Facebook.
Резервисты были недовольны тем, что им пришлось надеть шапки на синтетическом меху, который быстро пропитывается влагой и покрывается льдом во время снегопадов и сильного ветра. Притом головные уборы, как оказалось, неглубокие, едва держатся на макушке и слетают с головы при активном движении или сильном ветре.
Сборы проходили на военном объекте Тапа, где в эти дни температура опускается до 12 градусов мороза, а влажность достигает 90 процентов. Командование разрешило эстонским солдатам в этих непростых условиях надеть поверх холодных шапок капюшоны.
В этой связи военные вспоминали советские шапки-ушанки на натуральном меху, которые эстонцы старшего поколения носили во время службы в Советской армии.
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Армия , В мире , Эстония
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