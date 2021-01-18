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ВМС США испытают «уничтожителя» ЧФ России в реальном бою 

Lenta.ru 1 час назад
ВМС США испытают «уничтожителя» ЧФ России в реальном бою
Фото: Jacob Skovo-Lane / U.S. Air Force / Reuters
В отчете за 2020 год Управления по тестированию и оценке Пентагона содержится рекомендация Военно-морским силам (ВМС) США провести испытания противокорабельной ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) версии 1.1 в реальных боевых условиях, сообщает Defense News.
По информации американского издания, ссылающегося на документ, предыдущая версия данного оружия имела «множественные аппаратные и программные сбои», в связи с чем в ближайшее время следует протестировать LRASM 1.1, «подвергнув систему нагрузке с использованием полного набора ожидаемых условий эксплуатации».
В июне 2020 года американское издание The Drive сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США в ходе полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) для уничтожения целей потенциального противника, которым выступила Россия с ее Черноморским флотом (ЧФ). Издание писало, что последний насчитывает немногим более 50 надводных кораблей и «полдюжины подлодок», по которым в рамках одной миссии нескольких B-1B Lancer за «относительно короткий промежуток времени» может быть применена массированная атака AGM-158C LRASM.
В мае того же года пара B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 ВВС США впервые в истории оказалась в воздушном пространстве Украины.
В декабре 2017 года американская компания Lockheed Martin и ВВС США рассказали об успешном испытании противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM.
Дальность полета AGM-158C LRASM оценивается в 600-900 километров. Одна такая ракета способна уничтожить корабль водоизмещением девять тысяч тонн. Оружие предполагает работу в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Каждый B-1B Lancer способен переносить до 24 ракет AGM-158C LRASM.
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Армия , В мире , Пентагон , США
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