Анкара и Баку проведут наступательные тренировки у границ Армении 

Военные Турции Азербайджан проведут совместные наступательные тренировки у границ Армении . Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Автор канала военный корреспондент Семен Пегов , сославшись на неназванные азербайджанские средства массовой информации, рассказал, что маневры пройдут в регионе Карсе в Турции. В ходе них будут отработаны воздушные и десантные действия.

«Можно было бы отнестись к этому событию как к рядовому, однако, учитывая недавнюю риторику Эрдогана и тот факт, что после летних учений уже осенью Азербайджан при прямом участии Анкары развязал Вторую Карабахскую войну, тренировки в Карсе несут недвусмысленный месседж», — сообщил WarGonzo.

По его словам, месседж заключается в том, что создание объединенной армии тюркских стран, так называемой армии «Великого Турана», — не миф, а набирающий обороты геополитический механизм.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.